MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1524

Luisita y Amelia se ven a solas en una habitación del hotel. Luisita se muestra muy inquieta y nerviosa y le confiesa a Amelia: "Tengo muchas ganas de estar contigo pero yo nunca he estado con nadie, ni con hombres ni mujeres". Amelia le sonríe enamorada e intenta tranquilizarla: "No tienes que hacer nada que no quieras hacer, piensa que solo tienes que dejarte llevar y sentir. Encontraremos el lugar y el momento adecuado. Confía en mi, no tengas ningún miedo. Cuando llegue el momento, será inolvidable"