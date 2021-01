Una trágica noche: Beltrán y Tito reviven cómo comenzó todo

Tito no quiere seguir haciendo daño, la familia Gómez está destrozada y el hijo de Beltrán no puede vivir más con la culpa. Aunque no es la primera vez que intenta confesar su crimen, la angustia de Tito ha sobrepasado sus límites y, esta vez, parece que nada ni nadie va a frenar sus intenciones de confesarlo todo a la policía.

Beltrán, cargado de ira, se enfrenta a su hijo. El Coronel no va a permitir destapar lo sucedido aquella noche que ambos recuerdan como la peor de sus vidas.

