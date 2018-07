Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.396

Cuando Justo llega a casa se encuentra a Teresa recogiendo sus cosas y no entiende qué está pasando. Ella le explica que ya no puede más. Se ha cansado de tanta mentira y su confianza en él se ha perdido. Quintero intenta que no tire la toalla, pero ya no hay nada que puede hacer.