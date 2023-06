La sucia jugada de Turbinas pone en juego su amistad con Jorge: “Me la has vuelto a clavar por la espalda”

No es la primera vez que Turbinas se la juega a Jorge. Hace unas semanas le ocultó que trabajaba en los negocios ilegales de Luján y, ahora, le ha robado a Carballo.

Harto de esta situación, Jorge se lo ha reprochado en el King’s: “No me gusta que me la claven por la espalda y lo has vuelto a hacer. ¡Tú de qué vas!”

Jorge, muy enfadado, le ha pedido a su amigo que haga lo correcto y devuelva todo el dinero ya que, si no lo hace, se juega su amistad. “Todos tenemos problemas y esa no es la solución”, le ha recordado.