¿El final de la pesadilla? Vicente es detenido frente a sus víctimas

“Lo sabemos todo”, ha empezado advirtiendo Manolita en el despacho de Vicente. Acompañada de Andrea y Cristina, van decididas a hacer justicia. Cuando descubrieron que Olaya estaba viva, vieron la clave para pararle los pies al empresario, que había fingido su muerte para aprovecharse de sus bienes.

Vicente, frente a las tres mujeres, trata de escapar, pero ya es tarde. “La policía está de camino”, le advierte Cristina. Tan solo es cuestión de tiempo que dos agentes entren por la puerta del supermercado para detenerle.

El aire se ha llenado de amenazas y Vicente ha asegurado que, si él cae, no lo hará solo. “Os voy a llevar a todos por delante”, ha gritado antes de irse. El empresario ha dejado claro que no parará hasta ver entre rejas a Andrea y ha dicho algo que seguro que resonará en sus cabezas: “Esto no acaba aquí...”.