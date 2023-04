Las sinceras palabras de Maribel calman la angustia de Manolita: “Yo no soy como mi padre”

Después de saber que Manolita no acepta su relación con Ciriaco, Maribel ha decidido plantarse en el despacho del supermercado para hablar con la empresaria.

Tal y como le ha dicho, no lo ha tenido nada fácil. Maribel perdió a las dos personas más importantes de su vida: su tía Esmeralda y el padre de su hija, Luis.

A pesar de su edad, la hija de Jeros es muy madura y no está de acuerdo con las cosas que hace su padre. “Yo no soy como él y no permitiría que le hiciera nada malo a Ciriaco”, le ha asegurado.

De madre a madre, Maribel le ha pedido a Manolita que se sincere con ella: está dispuesta a romper su relación si así lo desea.

Pero Manolita sabe que su hijo es quien debe tomar su camino y se ha negado a poner a Maribel en una situación comprometida.