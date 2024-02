Román promete desenmascarar a Elena y hacer justicia: “Va a pagar por todo lo que está haciendo”

Román está muy preocupado por Lola. Gracias a las artimañas sucias de Elena, la mujer de la que está enamorado ha terminado en prisión por un delito que no ha cometido. Sin embargo, lo que le quita el sueño a Lola es no saber cómo está Malena.

La visita de su pareja en la cárcel ha calmado mucho a la joven, que estaba aterrorizada de que se creyera la versión de su madre. “Se volvió completamente loca”, le ha asegurado completamente rota de dolor.

Tras este duro episodio, la hija de Manolita y Marcelino no ha podido parar de pensar en las sospechas de Claudia, y la hipótesis de que convenciera a Chimo para que manipulara los frenos del coche de Federico le parece más posible que nunca.

Román sabe que su madre no es una buena persona, pero que sea una asesina le parece algo demasiado fuerte. Sin embargo, cada palabra de Lola le ha hecho encajar las piezas, abriendo los ojos de una vez por todas. Elena ha llegado demasiado lejos y Román no se va a quedar de brazos cruzados. Por eso, le ha prometido a Lola que no va a descansar hasta que su madre pague por todo lo que ha hecho.