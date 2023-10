Román, dispuesto a luchar por Lola: “Haré lo que haga falta para que estemos juntos”

Lola no quiere volver a caer en la tentación, pero Román le ha dejado claro que lo que siente es demasiado fuerte. “Nunca le he sido infiel a Alicia pero, desde que has llegado, has puesto mi vida patas arriba”, le ha dicho.

Por su parte, la modista tiene demasiado miedo y no puede sincerarse con Román porque le rompería el corazón saber que ella es la madre de Malena y tuvo un romance con Mario.

Las cosas son demasiado complicadas, por lo que Lola le ha pedido al contable que siga con su vida y no rompa su compromiso: “No puedo estar contigo, hay cosas de mi pasado que no sabes”.

Cuando Lola estaba a punto de desvelar su mayor secreto, Claudia y Chimo han llegado por sorpresa. ¿Será capaz de desvelar su mayor secreto?