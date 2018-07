Raquel se arma de valor y le confiesa a Durán su gran temor: "No sé si este hijo es tuyo"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.356

Raquel le confesó a Manolita la duda que llevaba tanto tiempo atormentándole, el hijo que esperaba no sabía si era de Durán. Manolita le aconsejó que le confesara a Diego sus temores y armándose de valor, Raquel le ha contado a Durán que no sabe si el hijo que espera es suyo. Diego no puede sentirse más frustrado y ofendido con la noticia.