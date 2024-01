La promesa de amor de Gala a Carlos tras conocer su condena: “Te esperaré el tiempo que haga falta”

A pesar de la tristeza que envuelve la visita de Gala a Carlos en la cárcel, la pareja ha demostrado una fortaleza inquebrantable. El joven, afrontando su condena con dignidad, ha reconocido su valentía y ha encontrado consuelo en haber hecho lo correcto, honrando la memoria de su amigo Gonzalo.

Gala, por su parte, ha elogiado a su novio y le ha dado ánimos, llamándolo el soldado más valiente del mundo. Ahora, Carlos se enfrenta a tres años de prisión y un traslado inminente a Melilla.

A pesar de la incertidumbre y la pena que sienten, Carlos le ha pedido a Gala que lo espere. "No me imagino la vida sin ti, no lo soportaría", ha confesado.

La pareja, en medio de tantos problemas, ha vuelto a demostrar que su amor es firme. Aunque la condena y la distancia amenazan con separarlos, la esperanza de un futuro juntos mantiene viva la llama de su amor.