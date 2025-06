Nükhet lucha contra el tiempo: quiere unir a su hijo con los Korhan antes de morir

Nükhet ha compartido un momento íntimo con su hijo Kaya. Le ha dicho que la vida está llena de sorpresas, y que a pesar de todo, está feliz de estar en Estambul y al lado de su padre, Halis. Pero también es consciente de que en la mansión el ambiente está cargado… y los conflictos no dan tregua.

Aun así, cree que es cuestión de tiempo que todo mejore. “Hay que saber esperar lo bueno”, le dice a Kaya.

El joven, con el corazón en la mano, le responde que su madre es una gran persona. “Te quiero mucho”, le recuerda. Pero no puede evitar mostrar su desconfianza: “Esa gente no es como nosotros. Su corazón es duro. Están rodeados de cenizas”.

Nükhet lo mira con cariño. Ella sabe que está enferma. Y también sabe que no podrá acompañarlo para siempre. Por eso está haciendo este esfuerzo: para que su hijo no se quede solo cuando ella ya no esté. “Ahora, lo que más quiero en el mundo es estar con mi familia. Hazlo por mí… por nosotros”, le pide.