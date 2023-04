Luján lamenta haber sido tan cobarde: “Debería haber luchado por ti, Concha”

Concha tiene una imagen distorsionada de Luján. La madre de Jorge piensa que es un hombre generoso y de buen corazón, pero nada más lejos de la realidad.

Sus malas decisiones y haber elegido el camino incorrecto le llevaron a convertirse en su peor versión.

En una sincera conversación, Luján se lo ha contado a Concha: “En mí hay dos caras de la misma moneda: una buena y otra implacable”.

Además, ha lamentado no haber luchado por su amor. “He destrozado mi vida, la de mi mujer y la de mi hijo. He vivido consumido por la amargura y eso me tormenta”, ha confesado.

Por su parte, la mujer le ha dado unas palabras de ánimo para que empiece a hacer las cosas bien. Su respuesta ha llenado de alegría a la madre de Jorge: “Para ser quien era, necesito que tú estés en mi vida”, le ha dicho.