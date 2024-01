La inesperada confesión de Alicia sobre Chimo deja a Victoria en shock: "Tuvimos algo parecido a un rollo"

La muerte de Chimo ha impactado a todos, incluyendo a Alicia, ya que había llegado a ser una persona muy importante para él. En medio de la conmoción, la hija de Crespo ha tomado la decisión de confesar a Victoria la verdad sobre su relación con el joven.

“Chimo me parecía una de las personas más vitalistas que he conocido”, ha compartido ante la cara de estupor de su amiga, que no se esperaba que se conocieran. La hija de Crespo ha aprovechado su sinceridad para contarle a Victoria que ella fue quien consiguió a Chimo el trabajo en el club y el motivo de ello: “Tuvimos algo parecido a un rollo”, le ha confesado.

Alicia lo está pasando muy mal y, a pesar de que no le contó nada a su amiga por el escándalo que suponía y la mala situación con Victoria, ha sentido la necesidad de decírselo y desahogarse: “Llegó a ser un buen amigo y la verdad es que le voy a echar mucho de menos”, le ha explicado a la Quevedo.

Por su parte, Victoria se ha quedado en shock. “Está claro que nadie conocía a fondo a Chimo y casi hubiera preferido no haberlo conocido”, ha comentado.