Claudia comparte el motivo por el que está convencida de que Chimo no se quitó la vida: “Esa historia no cuadra”

Claudia no puede aceptar la idea de que Chimo se haya suicidado, sobre todo ahora que sabe que estaba a punto de proponerle matrimonio. “Su madre me dio este anillo, iba a pedirme que me casara con él”, le ha dicho a Lola.

En una sincera charla entre amigas, la modista, rota de dolor, piensa que no es posible que alguien que estaba a punto de querer pasar por el altar y formar una familia pudiera decidir terminar con su propia vida.

Además, las palabras de Rosa, la madre de Chimo, sobre la posible implicación de Elena en la muerte del joven no paran de resonar en su cabeza. “Ella tenía mucha influencia sobre él. Puede que lo haya empujado a quitarse la vida”, ha comentado.

Lola se ha quedado incrédula. No puede creer que Elena, a pesar de lo mala que es, sea capaz de hacer algo así. Sin embargo, ninguna de las amigas sospecha que la verdad es aún más retorcida, ya que la matriarca de los Quevedo fue quien envenenó a Chimo y luego simuló su suicidio.