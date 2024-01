El enfado de Victoria con Román tras marcharse de la empresa: “Me has dejado sola”

Victoria, tras descubrir la razón por la que su madre ha echado a Román de casa, ha ido a la Plaza de los Frutos para pedirle explicaciones sobre todo lo ocurrido.

La diseñadora, muy confundida, le ha preguntado a su hermano el motivo por el cual no le contó que Lola estaba luchando por la custodia de Malena. "Estoy muy decepcionada, me lo has estado ocultando”, le ha reprochado.

Román, intentando explicarse, le ha asegurado que Lola tiene todo el derecho de indagar sobre posibles irregularidades en el proceso de adopción. No obstante, a Victoria le ha sentado muy mal que la haya dejado sola en este difícil momento. "Justo ahora que papá está así de mal", le ha recordado.

Ahora, la familia Quevedo está más distanciada que nunca. Malena no quiere estar en casa con Elena, Román no piensa volver y Victoria se siente sola y triste.