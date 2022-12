Isidro está celoso por Katherine

Diego está dispuesto a sacrificar los negocios por Valeria. Por mediación de Héctor, consigue que Asunción le haga de enlace. Valeria discute nuevamente con Elena al descubrir cómo ésta le reporta todo lo que ve y oye a Augusto.

El agente de la Sûreté visita a Elena con la intención de que le ayude a encontrar a Lachambre. Elena avisa a Augusto sobre la aparición del francés y recibe una fuerte reprimenda por ponerle en peligro yendo hasta allí.

Pelayo está preocupado por Clara, no quiere verlo. Marcelino tiene remordimientos de sus ofensas a Clara. Aniceto descubre que ese es el motivo por el cual Clara no quiere ver a Pelayo y éste no piensa renunciar a su hija.