Inés para los pies a Mauro

Arturo descubre que Inés se entrevistó a solas con Cristóbal y se vuelve a enrarecer la relación entre ellos. Martín aconseja a Ramiro Pardo que se quite de en medio por un tiempo. Cuando se encuentra con Guillermo no pierde la ocasión de malmeterle contra Inés. Arturo acompaña a Carmen a dar el último adiós a Violette. Cuando Mauro se entera de la muerte de la muchacha hace un hermoso canto a la vida. Leonor sorprende a su abuelo con sus deseos de ayudar a los necesitados como hace Daniel en un barrio de chabolas a las afueras de Madrid. Ricardo Conde hace ver a Carmen que es mejor para ella y para su negocio que se olvide de lo ocurrido con Violette y no remueva más el asunto. Macarena habla a Inés de un abogado que está interesado en ella. Belén sabe qué Daniel oculta algo pero no es capaz de hablar con él. Acaba convenciéndose de que es un ladrón.