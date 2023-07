Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 7 de julio de 2023: escapar del pasado

Vicente quiere que Andrea le ceda sus negocios para saldar sus deudas. Cuando la joven se niega, el empresario saca una cinta en la que ella confiesa el asesinato de Ana Mari.

A pesar de que parece que Andrea no va ceder, Vicente le advierte que, si no lo hace, los Gómez podrían caer con ella. La implicación de los padres de Ciriaco le hace plantearse si debe resistirse o no.

Hugo quiere darle a su hijo la familia que él nunca tuvo y le ha propuesto a Úrsula formalizar su relación y criar al bebé juntos.

Rocío no está de acuerdo con su decisión y está muy decepcionada con él. A pesar de que rechazó su compromiso, le duele mucho verle rehacer su vida con una mujer que no es ella y querer pasar página tan rápido.

Cristina se reencuentra con Guillermo y vuelven a estar juntos en el despacho de abogados. El chico se lleva una gran sorpresa y, aunque su corazón ya esté ocupado por Gloria, se alegra de rencontrarse con una vieja amiga.

Sin embargo, la joven confiesa que no va a quedarse por mucho tiempo. Su madre no puede valerse por sí misma y debe volver a Valencia. Es por eso que quiere cederles su parte de la sociedad.

Guillermo descubre que Joselo, el vecino de Gloria al que está intentando sacar de un apuro con la policía, puede ser la persona que le disparó hace un par de años. Se lo cuenta a Cristina y duda si debe seguir ayudándole.

Gloria se entera de lo que piensa sobre su amigo y está muy decepcionada con Guillermo. Cuando parecía que por fin podían actuar como una pareja delante de Cristina, todo acaba descolocándose.