Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 12 de junio de 2023: de cada error se aprende una lección

Carballo, ante la negativa de Luján por acompañarle a declarar ante un juez, estaba decidida a dispararle pero, en ese momento, un policía ha entrado al despacho. Tras agredirle, Luján le pidió que se marchara lejos para salvarla de la cárcel, pero la detective ha decidido contar toda la verdad y asumir las consecuencias de sus actos.

En la cárcel ha recibido la visita de Quintero. El hombre ha asumido su caso como abogado y ha prometido ayudarle en todo para que salga pronto de allí, aunque lo tiene muy complicado. Por su parte, Carballo le ha pedido un favor: quiere que Manolita la visite.

Después de presentar por escrito su dimisión, Manolita ha acudido al supermercado para despedirse de los empleados y, de paso, recoger sus cosas personales.

Al verla allí, Nieves se ha molestado mucho y han protagonizado un tenso enfrentamiento.

Gloria se ha declarado a Guillermo delante de Quintero y, aunque no esperaba una respuesta, el joven ha decidido zanjar el tema para que no haya malos rollos en el despacho.

Tal y como le ha dicho, no cree que sea buena idea mezclar los asuntos personales con los laborales.

Al darse cuenta de que ha hablado con Paola, Vicente ha advertido a Nieves: “No dejaré que me pisotees. Me has utilizado como a Joseba”.

Pero la prima de Manolita se ha cabreado más al escuchar sus palabras y no ha dudado en amenazarlo. ¿Es verdad que del amor al odio hay un paso?