En el próximo capítulo de ‘Amar es para siempre’: Fausto entrega a Fran la llave para salvar a Carmen

La venganza de Carmen está a punto de comenzar gracias a Fausto. En el próximo capítulo de ‘Amar es para siempre’ se vienen curvas.

Fausto, por medio de Emilio, entrega a Fran la llave para que Carmen salga de la clínica de reposo. La mujer regresa a casa de su sobrino.

Medina y Sonia descubren que no es tan fácil cuidar a un ser vivo, mientras Rubén se siente frustrado al no encontrar la solución a la enfermedad que asola España y Cristina no sabe cómo consolarle.

Los Gómez buscan la manera de ayudar a Catalina a superar la muerte de Adrián, pero esta no se deja.

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM! Y si te has perdido el capítulo de este martes, 5 de julio de 2022, aquí tienes un resumen para que no te pierdas tu serie favorita.