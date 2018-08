Arturo, al rescate de Llanos tras haberse pasado con la bebida

AVANCE CAPÍTULO 1.423

La situación de Llanos no podría ir peor, vuelve al trabajo sin estar recuperada del trauma. Afirma que está cansada de ser una buena y empieza a comportarse como si no fuera ella. Además, decide ir al King's y pasarse con la bebida sin hacer caso a las advertencias y consejos de Vicky. Luisita no puede controlarla y decide acudir a Arturo, ¿cómo terminará la noche?