"Las tres funciones de Aita, el padre vasco" por @Unelar

"Como todos habréis visto el segundo capítulo, cualquiera pensaría que el tema de la entrada de hoy sería sobre los toros; pero eso podría provocar que los (Censurado por redacción) que lo apoyan puedan hacer que me echen en mi segundo día de trabajo, como Zapata con sus tuits, y eso sería más doloroso que leer "Calimocho", con C y CH.

Hoy voy a abordar el tema de la figura paterna vasca, el Aita. El padre como padre, sólo tiene tres funciones, que son: enseñarte la palabra "hostia", enseñarte a partir nueces con una mano y regalarte pelotas de Pelota Mano de Alevín, porque el de Benjamín tiene demasiado relleno entre cuero y piedra (Sí, la pelota vasca esa es básicamente una jodida piedra redonda, cubierta con una cuerda como si fuese un mortífero ovillo, con un forro de cuero. Y sí, pese a que la ciencia jamás ha sido capaz de explicar el porqué, esa mierda bota y hace muchísimo daño golpearla).

En cambio, el padre como suegro es otro cantar. Básicamente es la versión de Tarantino de tu abuela. Ríete tú de cómo ceban los patos para hacer paté, porque básicamente te va a hacer consumir más alcohol que Ortega Cano, bajo la excusa del "txikiteo".El "txikito", para los que vivís debajo del Ebro, no es más que un culo de vino, generalmente peleón. Es algo más de un dedo de vino, servido en un vaso ancho especialmente pesado para que (esto me encanta) no te tiemble el pulso mientras bebes y mancharte la camisa.

La magia de todo esto es que nunca llega a los cincuenta céntimos, por lo que podéis ir imaginando. Es más, un suegro vasco no solo te hace ir de txikitos hasta que acabes volviendo a casa haciendo escalada horizontal, si no que también te va a llevar a su Txoko a comer caldo, marmitako, tortilla de bacalao, lengua, merluza, chuletón, arroz con leche, queso, membrillo y nueces. Como bien he dicho, la versión de Tarantino de una abuela.

Él no te fríe un huevo por si te has quedado con hambre, te fríe toda la puta gallina.U n "Txoko", básicamente, es la mejor tapadera para poder praticar sexo homosexual jamás creado. Consiste en que una cantidad considerable de hombres alquila una lonja para quedar allí, hacer comidas, jugar al mus, ver al Athletic ganar y escapar de la parienta. O eso dicen.R

esumiendo, que va a convertir a tu novio en un gordo borracho, pero tendrá su bendición."