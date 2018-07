"Errores que cometen los españoles que van a tierras norteñas", por @Unelar

"En el último capítulo vimos cómo se producía el clásico recurso televisivo de pedir matrimonio por una confusión. Que, así visto parece bonito, pero en la vida real da más miedo que Javier Clemente en un mal día.

Y como por "confusión" no me salía nada, voy a hablaros de errores, que "error" y "confusión" se parecen. Más concretamente, de errores que cometen los españoles que deciden venir a tierras norteñas.

El primero y más clásico es "llevo esto por si llueve". ¿Por si llueve? Amigo mío, la frase es "por si no llueve". Que en Euskadi se produce el diluvio universal cada sábado. Que las traineras se inventaron para poder ir de rondas por los bares, a modo de transporte. Llueve tanto que los habitantes de la Atlántida se sienten como en casa. Llueve tanto que casi nos están saliendo branquias. Llueve tanto que si Noé viniese a Bilbao, lo primero que diría sería: "Joder, cómo llueve". Llueve tanto que... En fin, que llueve mucho.

Otro error clásico es el de pagar para visitar el Guggenheim. Eso no es más que un timo grande y forrado de titanio que os hemos colado a los turistas. Si entras ahí dentro no vas a ver más que a gente en bermudas haciendo como que entiende de arte para no admitir que se la han colao', que no entiende ese cuadro Jean-Michel Basquiat que no son más que cuatro garabatos raros.

Para terminar esta pequeña selección de errores, voy a terminar con las playas. Es verdad que gozamos de un amplio catálogo de playas, de todos los tamaños y formas; pero lo que no sabe mucha gente, es que el mar que golpea nuestras costas es más gélida que el alma de Rajoy. Es más, el Titanic lo hundió un zamorano que se baño para hacer unos largos y se quedó más congelado que los san jacobos de mi congelador.

De hecho, podría hacer una extensa guía de supervivencia de la capital mundial (Bilbao). Así que si algún otro día estoy falto de ideas, publicaré el segundo capítulo.

Y recordad, no salgáis sin el paraguas."