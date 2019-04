Elena a Rafi: "Estoy loca por ti"

Rafi no es capaz de dar ni una en el bar, desde que Elena le besó, el camarero no puede ni mirar a su mujer. Isabel no entiende la actitud de su marido y le dice que desde que ha hablado con Elena la situación es maravillosa entre la dos. Rafi habla con Elena y le dice que lo que ella hace con él es acoso laboral y que para ella, él tiene que ser un eunuco.