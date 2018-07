'No estamos para carreritas' por @gerardotc

Queda solo un capítulo de Allí (Aquí) Abajo y parece que por fin Iñaki, el vasco vasquérrimo de Donosti y Carmen, la andaluza andalucérrima de Sevilla, van a sellar su amor. Vaya mierda de expresión, sellar su amor. Parezco Vargas Llosa ligándose a Isabel Preysler. Bueno. A lo que íbamos. Que todo apunta a que en el último capítulo veremos un beso de esos míticos del cine, tipo el beso al final de Ghost. Pero Iñaki estaría vivo. ¿Os imagináis que Iñaki ha estado muerto todo el tiempo? Vaya palo. No creo. Como decíamos, el final se ve venir, ¿pero cómo vendrá el final?

"No estamos en Sevilla con unas temperaturas para sobresaltos. Quiero un final previsible"

Yo solo pido una cosa. No quiero sobresaltos. Es decir, nada de carreritas, de me voy a Euskadi llorando en autobús porque te he visto así como un gesto de que no me quieres, pero luego llegas tú corriendo y me dices que sí en la estación justo en el último minuto; nada de he visto al vasco hablando con otra y me rayo y me pido vacaciones para irme a Matalascañas a pensar y encontrarme conmigo misma; nada de esto no funciona y me voy a ir yo solo a dar pena como Alex Ubago a Venecia y llorar por los canales porque sufro mal de amores pero como Internet no va, no puedo sacarme el billete de avión en el último momento, ni mierdas así.

Quiero tranquilidad. Que llamen a un notario si hace falta. Tú, el vasco, diría el notario, te gusta la enfermera, ¿no?. Tú, Carmen, te gusta el vasco, ¿no? Ea, pues por el poder que se me otorga desde el colegio de Notarios, yo os declaro que os gustáis y os dejéis de carreritas y de hostias. Firmad aquí y meteos encerrados con llave en una puñetera habitación diáfana, para que no haya confusiones del tipo es que no te vi porque yo estaba a un lado de la pared y tú justo al otro y nos cruzamos.

Quiero un final previsible, tranquilo. No estamos en Sevilla con estas temperaturas para sobresaltos, carreritas innecesarias ni calores. No sé si me he explicado con claridad.

Pues eso. Iñaki, Carmen, Carmen, Iñaki, no nos vayáis a montar un numerito de última hora, cuando esto está ya casi hecho, ¿vale? Venga, despacito y buena letra.