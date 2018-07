“¿Quién sabe dónde?”🧐, por Enfermera Saturada

La semana pasada os he contado que siempre que salgo de guardia en Las Flores me voy a desayunar a La Híspalis de incógnito. Bueno, de incógnito y de enfermera, que si Rafi me ve con el pijama y los zuecos me hace el descuento de personal, y así la barrita con tomate y el café con leche me salen a mitad de precio.

Sí, ya se lo que estáis pensando, que en mi uniforme pone “Clínica Las Flores”, pero me pongo un trozo de esparadrapo tapando el logo y ni se entera. Total, siempre está entretenido escuchando las historias que le cuenta Jozé… y claro, yo voy escuchando también, que una sorda no es y para eso me pongo en una mesa cerca de la barra.

Ea, que me lío. Os estaba contando que en esta clínica no paran de buscar a gente, primero a nuestra amiga Dolo-Hari la espía sevillana, y después a un tal Yago. Como se entere la Griso, interrumpe lo de Cataluña para hacerles una conexión en directo desde la entrada de Urgencias y contar el minuto a minuto de la desaparición…

– Conectamos en directo con plató desde el hospital de las desapariciones. Susanna, en este pasillo fue donde se vió por última vez a la pobre Dolores.

– Toñi, perdona, ¿de qué padecía los dolores?.

– No Albert, que sepamos no le dolía nada, es que se llama Dolores.

Y a la buena de Dolo-Hari, lo que le dolía era el alma… y es que no quería hacer daño ni a Carmen ni a su amada Celia.

El otro desaparecido de esta historia es Yago. Bueno, en realidad no es que el chico se haya perdido ni nada, que estaría en casa con sus gatos tan tranquilo viendo El Secreto de Puente Viejo, es que el personal de la Híspalis estaba como loco por encontrarlo.

Por lo visto este chico es pediatra y gallego (mira, ya tenemos algo en común), y Carmen y él se conocieron en el resort de Málaga. Que se sepa no pasó nada entre ellos, o yo no me he enterado, vaya, pero en la Híspalis están empeñados en emparejarlos… así que aprovechando que el chico no tiene trabajo, lo han citado para una oferta falsa de empleo.

Vamos, a mi me llaman de Sevilla para una oferta de empleo, me gasto el dinero del paro en ir hasta allí, y cuando llego ni hay trabajo ni hay nada… y no les llega la Cartuja para correr. Menos mal que Yaguiño tiene esa resiliencia que nos caracteriza a los gallegos y no se lo tomó demasiado mal… e se chove, ¡que chova! (y si llueve, ¡que llueva!). Veremos en qué acaba la cosa.