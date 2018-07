El combo, donde la realidad se convierte en ficción

Diario de a bordo

No sé si sabéis que antes de que nuestras escenas aparezcan en la pantalla de vuestra tele, nuestro equipo lo ve en el combo mientras que ocurre en directo. Todos se juntan alrededor de una pantallita pequeña para corregir cada fallo y que el resultado llegue a vuestros hogares tal y como lo veis, con la mayor perfección posible. ¿Es o no es un equipazo el de Allí Abajo? Me parecía interesante mostraros esto. Para mí, el combo es el sitio donde la realidad se convierte en ficción...