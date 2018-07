AVANCE CAPÍTULO 10

La opinión de Carmen, decisiva para la relación de Iñaki y Gotzone

Como Gotzone pasa mucho tiempo en la buhardilla, deja caer la idea de vivir juntos. Iñaki no la recibe mal, pero no dice ni sí ni no, al igual que Gotzone. Iñaki, a partir de ese momento, no puede olvidarse del tema y pide su opinión a la Cuadrilla; por un desliz de ésta, Carmen también se entera de su dilema y sin querer influye más de lo que pensaba en la decisión de Iñaki. Esta noche, a las 22:40 horas, nuevo capítulo de 'Allí Abajo' en Antena 3.