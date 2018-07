Lolo, el primogénito huevón

RICARDO CASTELLA ES

El mayor de los Navarro. Para empezar, es el único de los cuatro hermanos que lleva toda la vida pringando en el negocio familiar y aguantando al pesado de su padre. Por si esto fuera poco, los guays de sus hermanos, además de escaquearse, no sólo no le agradecen que él se coma todos los marrones, sino que le tratan con condescendencia. Y para rematar, Pilar, su mujer, una mari de libro con complejo de cuñadísima, no para de azuzarle para que deje de comer mierda y se haga respetar.