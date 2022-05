Mercedes le propone un trato a Alba: “Reflexiona y elige lo que más te convenga”

Mercedes y Rubén han tenido una conversación cómplice sobre lo ocurrido en el juicio y con el juez y, tras la súplica de su hijo por no ir a la cárcel, Mercedes se ha presentado en la casa de Alba.

“Antes de que me eches, te ruego que escuches lo que he venido a decir”, pide Mercedes antes de proponerle un trato a Alba.

"Ni todo el dinero del mundo va a evitar que tu sobrino y tu hijo vayan a la cárcel"

Llorens no sabe cómo no se le cae la cara de la vergüenza por acudir hasta allí para amenazarle y le pide que se marche mientras Mercedes le asegura que si no acepta el trato hará todo lo posible por destrozar la vida de su familia: “Yo me encargaré de que tengas la vida resuelta para siempre”.