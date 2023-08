¡Mala suerte en el amor! Todas las relaciones de Morgane en 'ACI'

Morgane Alvaro ha revolucionado toda la comisaría de Policía desde que llegó. En un principio, entró al cuerpo con la condición de que ellos le ayudaran a ella también a encontrar al padre de su primera hija, desaparecido desde que la pequeña nació.

Sin embargo, la asistenta de la limpieza ha seguido colaborando con la Brigada después de su objetivo, hasta día de hoy. En este proceso, ha encontrado el amor en diversas ocasiones, o eso pensaba ella. Pero la mala suerte se ha cebado con Morgane desde su primera pareja. A continuación, las personas con las que la asistenta ha tenido una relación sentimental hasta, hasta el momento:

Romain

Romain fue la primera pareja, que se conozca, de Morgane. La colaboradora de la Policía estaba tan enamorada, que decidió tener una hija con él. Aunque las cosas no salieron como esperaba.

Tras nacer Théa, el hombre decidió desaparecer, sin despedirse ni conceder una sola razón a la asistenta. Pensando en una posible muerte de su expareja, Morgane accedió a unirse a la Policía, pero solo si le ayudaban a ella también a encontrar a Romain.

Lo que no esperaba, tras 15 años buscándole, era encontrarle en Brighton habiendo rehecho su vida por completo. Este se excusó haciendo alusión a que el padre de la colaborada y él tuvieron que falsificar su muerte para no tener problemas con un hombre al que debían dinero. No obstante, Morgane cargó contra él por no habérselo contado desde el principio y cayó en una profunda depresión.

Ludovic

Ludovic, el exnovio de Morgane y padre de sus dos hijos pequeños, es una de las personas con más influencia en su vida. Su relación terminó, tras 8 años, por la nula capacidad de la colaboradora de la Policía para olvidar a Romain.

Sin embargo, esta expareja volvió a aparecer en su vida después de un año sin verse. Intentaron retomar su noviazgo, pero fue imposible. Ludo se dio cuenta de que no podía estar más con ella y la acabó dejando. Con ello, Morgane volvió a entrar en una espiral de tristeza. Aunque su exnovio sigue en su vida de hoy para ayudarla con sus hijos cuando lo necesita.

Adam Karadec

Karadec es el Comandante de la Brigada de Policía, es decir, el compañero de Morgane Alvaro en el cuerpo. Desde que ella decidió colaborar con ellos, han formado un tándem perfecto, pero también caótico. Este roce en el trabajo ha provocado el amor entre ambos.

Nunca se han dicho realmente los sentimientos que tienen el uno hacia el otro. Sin embargo, han sido palpables durante toda la serie, aun teniendo los dos otras parejas de por medio. Los celos están llevando a Karadec a realizar acciones que no estamos acostumbrados a ver en él.

Incluso se han llegado a besar, después de conocer el verdadero paradero de su primera pareja, al que creía que estaba desaparecido. Morgane se derrumbó delante de Adam y este la besó.

Las veces que uno ha querido buscar al otro para intentar ser algo más que compañeros, no han podido, ya que uno de los dos siempre ha estado sentimentalmente con otra persona. Sin embargo, puede cambiar todo en esta tercera temporada. ¿Surgirá el amor finalmente entre ellos?

Timothée

Timothée ha sido la gran sorpresa de los últimos capítulos. El compañero de policía, que en un principio entró al cuerpo para sustituir a Morgane en su larga ausencia, se enamoró, aunque por un corto periodo, de la colaboradora.

Con una noche pasión, surgió lo que parecía un amor de verdad, aunque al menos por parte del agente. Pero no es oro todo lo que reluce. Timothée, después de haber convivido con la asistenta y todos sus hijos, y tras una conversación con Céline que le hizo abrir los ojos, decidió cortar la relación que mantenían, a sabiendas que ella quería comenzar algo más serio.

David Diallo

Diallo ha sido el último en llegar a la vida de la colaboradora de la Policía. No obstante, su estancia en ella ha sido la más corta de todas. Morgane le conoció al ser el posible asesino de un caso, pero eso no la frenó a la hora de acostarse con él.

De hecho, llegó al punto hasta de llevarlo a la cena de equipo de la Brigada. Lo que provocó animadversión en el ambiente y los celos brutales de Karadec.

La tercera temporada ha llegado a su ecuador, ¿volverá a enamorarse Morgane Alvaro? ¿Conseguirá estar finalmente con su compañero Adam Karadec? ¡Pronto lo descubriremos en 'ACI'!