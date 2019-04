MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3: 'EL SENCILLO'

Robert visita a su hermana porque cree que sigue empeñada en hacerle volver casa, pero no sabe lo que Clara tiene que decirle: "No he venido a llevarte conmigo, yo también quiero quedarme". Robert no quiere que su hermana descubre su enfermedad, aunque no tiene otra opción que aceptar que estarán juntos en Madrid.