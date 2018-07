Woody Allen, Robert Pattinson y cine de terror para este otoño

Termina el verano, sí, llegan ya los primeros frescores del otoño, también, pero... ¿Y la de grandes estrenos que se nos vienen encima? Se acabaron los blockbusters resultones del verano y es tiempo ya de pesos pesados. Para que a la amenaza de estrés post vacacional no se le sume una agenda desorganizada, aquí va un resumen de las opciones que tendrás los próximos fines de semana.

Empezando por 'A Roma con Amor' (21 de septiembre) la nueva comedia de Wood Allen. En esta nueva 'comedia de viajes' del neoyorquino podremos disfrutar de las calles de la Ciudad Eterna, por si nos hemos quedado con ganas de viajes.

Este mismo fin de semana también tendremos en cines la última de Brad Pitt. Se nos presenta como un espabilado asesino a sueldo que intenta aprovecharse de dos ineptos ladrones para sacar algo de dinero extra en 'Mátalos Suavemente'.

Un fin de semana más lejos, el 28 septiembre, se estrenan dos de las obras más esperadas del Festival de Cine de San Sebastián, también candidatas para representar a España en los Oscar:'Blancanieves' de Pablo Berger, una traslación del cuento a la España de los años 20, y 'El artista y la modelo', la nueva cinta del director Fernando Trueba sobre un viejo escultor que recupera la alegría de vivir gracias a su nueva musa.

OCTUBRE: TERROR, ANIMACIÓN Y…ROBERT PATTINSON

El mes de octubre tiene nombre propio: Robert Pattinson. El actor nos presentará dos esperadísimas películas. La primera, 'Bel Ami', verá la luz el 5 de octubre. En la cinta de época, el actor interpreta a Georges Duroy, un joven sin talento pero con gran atractivo que consigue ascender socialmente gracias a su facilidad con las mujeres. Después, y coincidiendo con el Puente del Pilar (el fin de semana del 11 de octubre), Pattinson interpretará a un joven multimillonario en múltiples apuros en 'Cosmópolis', una crítica al capitalismo.

No es el único que continúa con su carrera más allá de la saga Crepúsculo. Kirsten Stewart también vuelve a nuestras pantallas el 19 de octubre con 'On the Road', un desenfrenado y escandaloso viaje por carretera a finales de los años 40.

También habrá películas para los más pequeños. El 11 de octubre llega 'Frankenweenie', el esperado regreso de Tim Burton a la animación que cuenta la entrañable historia de un niño que resucita a su perro y mejor amigo, Sparky. Además, a partir del día 26, los niños podrán ir al cine a ver como todos los monstruos del mundo pasan unas vacaciones de muerte en el 'Hotel Transilvania'.

Acercándonos a Halloween, es normal que se estrenen películas de terror a 'go-gó' . Por ello, Mila Jovovich , se enfundará de nuevo su traje y se enfrentará por quinta vez a los zombis de ‘Resident Evil’. La actriz compartirá cartelera con la cuarta entrega de 'Paranormal Activity', terror 'low cost' basado en sonidos truculentos y luces que se apagan sin explicación. Será a partir del día 19. Además, el día 26 los estrenos de terror llegan multiplicados por dos con 'Silent Hill' y 'La cabaña del bosque'

Para cerrar el mes, ¿quién mejor que 007? El agente secreto británico llega a nuestras pantallas con 'Skyfall', donde Daniel Craig tendrá que enfrentarse al malvado Silva, encarnado ni más ni menos por Javier Bardem.

Y a ri, ¿qué estreno te alegrará el otoño?