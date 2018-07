¿Qué quitaron? 7 películas de éxito de Hollywood que no tenías ni idea de fueron censuradas

¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

La creatividad tiene unos límites que muchas veces los directores no pueden ver. Hay escenas que se graban pero que en el resultado final son censuradas por ser demasiado ofensivas o demasiado fuertes. Incluso hay veces que no solo se acaba con una escena, sino que se censura la película completa. Aquí os traemos 7 películas de éxito que no pasaron esos límites.