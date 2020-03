El confinamiento en nuestras casas con el objetivo de frenar el avance del coronavirus ha hecho que hoy muchos pasen en Día del Padre lejos de los suyos. Pero aún así podemos hacerles un pequeño regalo a nuestros padres recomendándoles una película que les alegre el día. Pero como cada padre es un mundo, hoy te traemos 7 recomendaciones para progenitores de todo tipo.

Para el padre cultureta - 'La gran belleza'

Paolo Sorrentino nos cuenta la historia de Jep Gambardella, interpretado por Toni Servillo, un escritor y periodista de 65 años decepcionado con la vida que asiste a un desfile de aristócratas, políticos e intelectuales poderosos y deprimentes, que tejen una red de relaciones inconscientes a lo largo de toda Roma. Una delicia de principio a fin para los más cinéfilos. Seguro que aciertas.

Para el padre amante del cine de acción - 'Megalodón'

Uno de los últimos éxitos de taquilla del incombustible Jason Statham en el que el tiburón de Steven Spielberg parece una sardinilla al lado de este ser prehistórico que emerge de las profundidades para hacerle la vida imposible a nuestro héroe de acción favorito. Entretenidísima, tu padre estará encantado.

Para el padre romanticón - 'Una cuestión de tiempo'

Sólo se pueden decir cosas bonitas de esta película, dirigida, cómo no, por Richard Curtis, autor de otras maravillas del género como 'Love Actually' y 'Notting Hill'. Si la ves junto a tu padre, fan de las rom-com, te aseguramos que a ti también se te acabará cayendo una lágrima, y es que además, la historia va sobre un padre y un hijo. Todo comienza cuando Tim Lake cumple 21 años y su padre le cuenta un secreto: los hombres de su familia pueden viajar por el tiempo. A pesar de que él no puede cambiar la historia, Tim decide mejorar su vida buscando una novia.

Para el padre chistoso - 'Dolor y dinero'

Dolor y Dinero | seestrena.com

Igual a tu padre le hacen falta unas gafas de sol para soportar la siempre quemadísima fotografía que caracteriza las películas de Michael Bay. Pero es que esta además está basada en hechos reales, que son tan vergonzantes y divertidos que parecen obra del guionista más loco que te hayas cruzado jamás. Tu progenitor se trasladará a Miami en 1990. El gerente de un gimnasio y sus cómplices musculosos secuestran a un hombre de negocios rico y lo obligan a firmar todos sus activos para ellos.

Para el padre friki - 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Si tu padre ya veía a Han Solo pilotar el Halcón Milenario cuando tú ni siquiera habías nacido pero no se ha animado a ir al cine a ver la última de 'Star Wars', esta es la ocasión perfecta. Eso sí, dado que la cinta dirigida por J.J. Abrams ha cosechado críticas tan dispares, no podemos garantizarte que tu padre esté contento con el broche que se le ha puesto a la saga intergaláctica.

Para el padre que no le tiene miedo a nada - 'Hereditary'

Ay, lo que daríamos por meternos en la cabecita loca de Ari Aster, director de 'Hereditary'. Apta sólo para los mayores amantes del género de terror, ya que esta película gira y gira cual peonza y no puedes anticipar ni uno solo de sus inesperados giros. Ojo y no te encariñes con ningún personaje. Avisado quedas.

Para el padre deportista - 'Foxcatcher'

Channing Tatum se ganó el aplauso de la crítica y el público con esta historia en la que interpreta al excampeón olímpico Mark Schultz. La cinta de Bennet Miller se llevó cinco nominaciones a los Oscar, tres a los Globos de Oro y el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Vamos, que a tu padre le vas a tener entretenido durante las más de dos horas que dura este drama.