'Cuerpo de élite': Las 10 mejores películas de policías de todos los tiempos

1. LOCA ACADEMIA DE POLICÍA

En 1984 comenzó la saga más popular de "policías locos" que ha dado el cine. Seis secuelas le siguieron a esta película casi pionera en el género (cuyos orígenes hay que buscarlos casi en el cine mudo con los famosos 'Keystone Cops'). También se hizo una serie de televisión de dibujos animados. Steve Guttenberg (Mahoney) era el actor más popular al inicio de la franquicia, pues era una estrella que despuntaba en la primera mitad de los años 80 ('Cocoon') aunque su estrella se iría apagando progresivamente a medida que la saga dejaba de tener aceptación. Sus míticos insultos "caraculo" y "pinchauvas" se hicieron muy populares en todos los colegios de España. Como anécdota hay que destacar que el título original de 'Police Academy' no lleva la palabra "Loca" por ninguna parte.

2. SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD

También en 1984 llegó al cine otro "poli loco". La película que consagró a Eddie Murphy como estrella del cine (ya era conocido en la televisión a raíz de su paso por el mítico programa de 'Saturday Night Live') tuvo dos secuelas más, siendo la tercera, dirigida por John landis, la que de momento enterró la franquicia al ser muy pobre comparada con las dos primeras. Este Beverly Hills Cop, que no era de Los Ángeles sino de Detroit, utilizaba sus particulares métodos de labia, sorna, morro e ironía para atrapar a los malos, aunque fuera metiéndoles plátanos en los tubos de escape de los coches (literal). Inolvidable su banda sonora.

3. HORA PUNTA

En 1988 se hizo la primera, que también tuvo dos secuelas más y hasta una serie de televisión (esta vez sí de imagen real, en 2016). Entramos en el terreno de las "buddy movies", o "pelis de colegas". No podían ser más distintos ambos. Tenían que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito. El detective inspector Lee (Jackie Chan) era el rey de las artes marciales y pertenecía a la Royal Hong Kong Police. Viajaba a Estados Unidos para seguir una investigación con un departamento del FBI y, concretamente, con el detective James Carter (Chis Tucker), un arrogante e impulsivo agente de policía.

4. ARMA FATAL

El tándem británico Simon Pegg / Nick Frost ('Las aventuras de Tintín: el secreto del Unicornio', 'Star Trek: más allá'...) rodaba esta comedia policiaca en 2007. Su título español parecía una parodia de 'Arma letal', pero no era eso exactamente. 'Hot Fuzz' iba más allá. Un superpolicía londinense, de los que disparaban a dos manos y saltaban sobre el capó de los coches en marcha, era enviado a un pueblecito de la campiña inglesa que, en realidad, no era tan tranquilo como parecía. Pegg estaba muy muy loco, y Frost no quería meterse en líos. Sí, puede sonar a 'Arma letal', pero es que Pegg quería ser un policía de libro, y Mel Gibson sólo encontrar motivos para no suicidarse antes del desayuno.

5. LÍMITE 48 HORAS

La primera es de 1982. Y tuvo una secuela, '48 horas más'. Estas "buddy movies" unían a precisamente Eddie Murphy pre-Beverly Hills Cop con Nick Nolte pre-El cabo del miedo. En la primera cuando un par de asesinos sin escrúpulos consiguían huir de prisión, dejando tras de sí un horrible reguero de sangre, al malhumorado detective Jack Cates no le quedaba otra opción que sacar al timador Reggie Hammond de la cárcel para que le ayudara a encontrar a los criminales. Sin embargo, sólo disponían de 48 horas porque Hammond debía regresar a prisión. Dirigía Walter Hill, productor de las primeras entregas de la saga de 'Alien'.

6. AGARRÁLO COMO PUEDAS

Basada en la serie de televisión 'Police Squad!' (sólo 6 capítulos en antena, y de culto instantáneo) esta saga de 3 películas de los creadores de '¡Aterriza como puedas!', de ahí su traducción al español del original 'The Naked Gun', llevaba el humor de los hermanos Zucker al mundo de los policías. Leslie Nielsen era un Inspector Clouseau moderno, patoso como él sólo, pero con una suerte inmensa para salir airoso de todo tipo de situaciones. Inolvidable O.J. Simpson antes de escapar de la justicia perseguido por helicóteros de la CNN en su Ford Bronco blanco...

7. DOS RUBIAS DE PELO EN PECHO

En 2004 entrábamos en el terreno de las "buddy movies" con disfraz, con cambio de género ficticio de los hermanos Wayans ('Scary Movie' 1 y 2). Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color se hacían pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparaban su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentroban que irrumpir en la alta sociedad era mucho más duro de lo que parecía. De cierto éxito, el logo de la película llegó a lucir en las camisetas del Atlético de Madrid.

8. INFILTRADOS EN CLASE

En 2012 se infiltraron en clase, y en 2014 en la universidad (y de momento nos hemos quedado ahí). Basada en la serie de televisión de los 80 '21 Jump Street' con Johnny Depp (la segunda película se tituló '22 Jump Street' y transcurría... ¡enfrente!) esta saga corta cuenta Jonah Hill y Channing Tatum y es francamente divertida. Dos policías jóvenes se infiltraban en un instituto haciéndose pasar por alumnos, para desarticular una red de narcotráfico. Ojalá hagan todas las secuelas que prometían los títulos de crédito finales de la última entrega.

9. SOCIOS Y SABUESOS

Otra "buddy movie", pero esta vez con perro. En 1989 Tom Hanks se unía a un compañero de ivestigaciones muy especial. Scott Turner era un meticuloso detective que estaba investigando el caso del asesinato de un conocido, cuyo perro decidía adoptar. El chucho, aparte de destrozarle la casa, se conviertía en su mejor ayudante. Se llamaba Hooch, y quien esto escribe llamó así a su perro en los 90 por esta película. Un amor.

10. POLI DE GUARDERÍA

En 1990 el director de 'Cazafantasmas' se juntó con el protagonista de 'Terminator' para llevarlo a su terreno, la comedia. John Kimble, Arnold Schwarzenegger, era un rudo y veterano detective que llevaba años tras la pista de un narcotraficante. La única persona que podía testificar contra él era su ex-mujer. El problema era que había desaparecido y la única pista que tenía era el nombre del colegio de Oregón en el que estudiaba su hijo. Para poder localizarla a ella tenía que hacerse pasar por maestro de guardería. Se rodó donde 'Los Goonies' y tuvo una secuela en 2016, ¡esta vez con Dolph Lundgren!