Laura Pausini, sobre el Oscar: "Si lo gano, se lo dedicaré a mi padre"

Ya tiene un GLobo de Oro a Mejor Canción Original en una película y ahora Laura Pausini podría llevarse también el premio Oscar. La cantante ha creado el tema 'Io Sì' para la banda sonora de 'La vida por delante', película de Netflix, junto a la compositora estadounidense Diane Warren.

Ahora, Laura Pausini ha querido revelar para la revista Lecturas lo muy emocionada que se encuentra: "Estoy que no me lo creo, sinceramente. Está siendo un viaje muy especial. Es la primera vez que siento tanta responsabilidad para con mi tierra, porque es la primera vez en la historia de los Oscar que se nomina a una canción cantada en italiano".

Si gana el Óscar se lo dedicará a su padre

"Siempre que estoy nominada a un premio, me preparo diciéndome que no voy a ganar, así si no gano no sufro y, si gano, lo disfruto el doble o el triple. Si gano, dedicaré el premio a mi padre", decía para el medio anteriormente citado.

"Él es músico de piano bar y yo a veces lo acompañaba, pero para mí cantar era un hobby. Yo no quería ser cantante, él siempre me decía que mis sueños eran demasiado pequeños, que tenía que soñar en grande", finalizaba.

Apenas quedan unas horas para poder ver la gala de los Premios Oscar más peculiares hasta la fecha, por el momento, puedes consultar la lista completa de nominados para ir abriendo boca.

