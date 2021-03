Oscar 2021: Consulta la lista completa de nominados

La gala de entrega de los Oscar 2021 se celebrará finalmente el 26 de abril, y poco más de un mes antes, este 15 de abril, conocemos cuáles son los nominados de la Academia de Hollywood.

Los actores Priyanka Chopra y Nick Jonas han sido los encargados de leer la lista de nominados a los Oscar 2021 en las 23 categorías.

El evento se ha llevado a cabo en una retransmisión en directo dividida en dos partes. Durante la primera parte se han conocido los candidatos en apartados técnicos y de reparto, y en la segunda se han anunciado los nominados a las categorías estrella.

'Mank' lidera la lista con el mayor número de nominaciones (10) aunque 'Nomadland' con 6 sigue siendo la favorita para triunfar en los Oscar 2021. Les siguen 'El juicio de los 7 de Chicago' (6 nominaciones), Minari (6), 'Sound of Metal' (6), 'El padre' (6) y 'Judas y el mesías negro' (6).

366 aspirantes a ser nominadas como Mejor Película

Hasta 366 películas aspiraban a entrar en la lista de nominados al Oscar a Mejor Película del año, y es que a pesar de la pandemia se ha logrado el mayor número de registros en 50 años. En el año 1970 hubo 374 filmes elegibles, aunque las entregas con más participaciones fueron las primeras, en 1927 y 1928, cuando competían más de 550 cintas.

Las categorías de los Oscar 2021

Mejor Película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Actor

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

Mejor Actriz

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Daniel Kaluuya por 'Judas and the Black Mesiah'

Leslie Odom Jr

Paul Racci

Lakeith Stanfield por 'Judas and the Black Mesiah'

Mejor Actriz de Reparto

Youn Yhu-jung

Olivia Colman

Maria Bakalova por Borat, película film secuela

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural

Amanda Seyfried por Mank

Mejor Director

Chloé Zhao por Nomadland

Lee Isaac Chung por Minari

David Fincher por Mank

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Thomas Vinterberg por Otra ronda

Mejor Edición

El juicio de los 7 de Chicago

Nomadland

Sound of Metal

El padre

Mejor Película de Animación

Soul

Wolfwalkers

Onward

Más allá de la luna

La oveja Shaun 2: Granjaguedón

Mejor Corto de Acción Real

Feeling Through

The letter room

The present

Two distant strangers

White Eye

Mejor Fotografía

Nomadland

Mank

Noticias del gran mundo

Judas and the Black Messiah

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Sonido

Sound of Metal

Noticias del gran mundo

Mank

Nomadland

Soul

Mejor Documental

Collective

Time

Campamento extraordinario (Crip Camp: A Disability Revolution)

Lo que el pulpo me enseñó (My Octopus Teacher)

All In: The Fight for Democracy

Mejor Película en Lengua Extranjera

Otra ronda (Dinamarca)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Entre nosotras (Francia)

Night of the Kings (Costa de Marfil)

Collective (Rumanía)

Mejores Efectos Especiales

Tenet

Cielo de medianoche

El magnífico Iván

Love & Monsters

Mulán

Mejor Maquillaje y Peluquería

La madre del blues

Pinocho

Mank

Hillbilly, una elegía rural

Emma

Mejor Guión Adaptado

Nomadland

Una noche en Miami...

El padre

Tigre blanco (The White Tiger)

Borat, película film secuela

Mejor Guión Original

Judas and the black Messiah

Minari

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Banda Sonora

Soul

Noticias del gran mundo

Minari

Mank

Da 5 Bloods

Mejor Canción Original

Una noche en Miami...: Speak Now

La vida por delante: Io Si (Seen)

Judas and the Black Messiah: Fight for You

El juicio de los 7 de Chicago: Hear My Voice

Festival de la Canción de Eurovision: La historia de Fire Saga: Husavik (My Hometown)

Mejor Diseño de Producción

The Father

La madre del blues

Mank

News of the World

Tenet

Mejor Diseño de Vestuario

Emma

La madre del blues

Mank

Mulan

Pinocho

Mejor cortometraje documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha