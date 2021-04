'Io Sì', así es la canción con la que Laura Pausini podría ganar un Oscar

Laura Pausini está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como cantante. Tras ganar el Globo de Oro a Mejor Canción Original en una película el camino parece despejado para que consiga también el Oscar.

Pero, ¿cómo es la canción que le ha hecho recibir estos reconocimientos internacionales? Laura Pausini ha creado el tema 'Io Sì' para la banda sonora de 'La vida por delante', película de Netflix.

Laura Pausini ha compuesto este tema junto a la compositora estadounidense Diane Warren. Puedes escuchar la canción en este vídeo.

La reacción de Laura Pausini a la nominación al Oscar

La artista italiana y coach de 'La Voz' en Antena 3 grabó cuál fue su efusiva reacción cuando, acompañada de su familia, se enteró de que estaba nominada al Oscar.

Además, cuando pudo asimilar la feliz noticia, Pausini escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram.

"Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es 'The Life Ahead' al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a La Academia por considerar 'Io Sì' y su mensaje. Enhorabuena a Diane Warren, trabajar juntas ha sido una experiencia increíble. Gracias a Bonnie Greenberg y Niccolò Agliardi. Gracias a Palomar y Netflix. Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!! ¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria!", terminaba la artista.