'The Batman' es una de las películas de superhéroes que están generando más expectación en la actualidad. El fichaje de Robert Pattinson ha sido, sin duda, uno de los aspectos clave para que la cinta esté en boca de todo el mundo.

Pero además, el resto de actores que aparecerán ha elevado el nivel del film como es el caso de Zoe Kravitz quien encarnará a la villana de Gotham, Catwoman.

Hasta ahora la actriz de 'Big Little Lies' no había hablado de su personaje y solo habíamos visto el look que llevará tras sus últimas apariciones públicas. Pero en la reciente visita que ha hecho al programa de Ellen DeGeneres ha roto su silencio.

De esta forma, Zoe asegura que está entusiasmada con el proyecto pero afirma que está siendo muy duro, sobre todo a nivel físico.

"He estado entrenando un montón, lo que es genial pero muy duro. Es todo muy físico, termino llegando a casa cojeando todos los días", declara la actriz.

Y es que, como es normal en este tipo de películas, estar en forma es vital debido a la gran actividad que tienen. Además, Kravitz no es la única que ha empezado su entrenamiento, hace ya unos meses vimos unas imágenes de Pattinson mientras entrenaba.

