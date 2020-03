Timothée Chalamet y Selena Gomez protagonizaron la última película de Woody Allen, 'Un día de lluvia en Nueva York', antes de que el movimiento #MeToo y la oleada de acusaciones contra el director volvieran a salir a la luz.

El film ha tardado años en estrenarse y ya en 2018 Timothée Chalamet hizo una declaración en la que quería desvincularse de Allen y el proyecto y anunciando que donaba el dinero que había ganado en la película a la iniciativa contra abusos sexuales.

Ahora, en sus memorias Allen ha hablado de los actores con los que ha trabajado y, pese a que asegura que "los tres protagonistas de 'Día de lluvia en Nueva York' fueron excelentes y fue un placer trabajar con ellos", sobre Chalamet dice lo siguiente:

"Después Timothée declaró públicamente que se arrepentía de trabajar conmigo y que donaba el dinero a una asociación, pero él le juró a mi hermana que necesitaba hacer eso porque estaba en la carrera a los Oscar por 'Call me by your name', y él y su agente pensaron que tendría más posibilidades de ganar si me denunciaba, y así lo hizo", recoge PageSix.

"En cualquier caso, yo no me arrepentí de trabajar con él y no voy a devolver nada de mi dinero", añadía.

