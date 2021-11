Will Smith, apoyado por toda su familia en la premiere de 'King Richard' tras la publicación de sus polémicas memorias

Ha sido una semana de lo más movidita en la familia de Will Smith y no precisamente por los estrenos que tenía entre manos el actor. En las memorias que ha estrenado el actor ha confesado cómo su matrimonio con Jada Pinkett casi se rompe hace años, entr otras muchas duras declaracions. Pero parece que todo esto se va a quedar a un lado y Will ya tiene la mente puesta en su próxima película 'King Richard'.

La cinta se trata de un biopic de las hermanas Williams, dos de las mejores tenistas de su generación. Eso sí, todo ocurre desde la perspectiva de su padre, Richard, a quien interpreta Will Smith. 'King Richard' llegará tanto a las salas de cine, como a HBO Max el próximo 19 de noviembre.

Will Smith en la premiere de 'King Richard' | GTRES

Y para calentar motores con el estreno de 'King Richard', Will ha acudido a la premiere que ha tenido lugar en Los Ángeles este pasado fin de semana. Pero el actor no ha querido estar solo ante un evento tan especial y toda su familia ha ido para mostrarle su apoyo.

En este evento, tanto Jada Pinkett, como su hija Willow Smith y su hijo Jaden Smith han estado ahí para darle a Will el apoyo incondicional que siempre han mostrado en este tipo de eventos.

La familia de Will Smith en la premiere de 'King Richard' | GTRES

Will Smith confiesa que su imagen alegre no es más que una fachada para ocultar su doloroso pasado

En un nuevo capítulo de 'Shape of my life', la serie documental que ha seguido a Will Smith durante los últimos meses, el actor ha confesado una realidad muy dura que ha vivido durante mucho tiempo. Will empieza hablando sobre cómo se sintió al vivir la violencia doméstica que sufría su madre durante su infancia.

"No pude evitar la idea de que le había fallado a mi madre y de alguna manera era indigno de amor y de que alguien me cuidase por mi cobardía", empieza contando.

A raíz de esto, Will cuenta cómo fue forjando su carácter y 'El Príncipe de Bel Air' tiene mucho que ver: "Y ese fue el comienzo de... querer construir un vida externa que de alguna manera pudiera cubrir ese dolor, toda esa pena. Esa imagen optimista, feliz y alegre se pintó sobre el núcleo de una falta real de autoestima y de respeto por mi mismo".

Para terminar, Will confiesa que desarrolló "una sensación inquebrantable de que no importa lo que haya logrado, independientemente de lo rentable que sea, independientemente de cuánto dinero haya ganado. Hay esa sensación delicada y silenciosa en todo momento pulsando en el fondo de mis pensamientos de que soy un cobarde. Que he fallado".

A lo que finalmente apuntilla que "esos traumas y la angustia mental que tuve que superar me hicieron convertirme en la persona que soy hoy".

