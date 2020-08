De vuelta al Coliseo: Russell Crowe habla sobre la secuela para 'Gladiator'

Como cualquier franquicia con éxito, 'Gladiator' está en el punto de mira para reproducir algún tipo de continuación para la película de Ridley Scott. Es evidente que pensar en una buena idea no es tarea fácil, puesto que el protagonista de la historia muere y por tanto no debería poder aparecer.

Pero nunca se sabe hasta dónde puede llegar la imaginación de un guionista cuando se trata de pensar en alternativas para seguir con su historia. Al preguntar a Russell Crowe sobre lo que se podría esperar o no, el actor decía lo siguiente en una entrevista para ScreenRant:

"No he hablado con Doug desde hace mucho mucho tiempo. La última vez que hablé con Doug, dijo que tenía una gran idea en la que Maximus es sacado del estadio y ellos retiran esta gran roca y lo ponen en esta cueva y luego la roca se cierra y lo ungen con aceites. Y luego la piedra se abre y él sale. Y le dije: 'Doug, no creo que tengamos los derechos de esa historia'. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo y no creo que él apreciara mi sentido del humor en ese momento".

En cuanto a la opinión del propio Ridley Scott, el productor Douglas Wick declaraba sobre ello para ComicBook.com: "A Ridley le encantaría hacerlo. Realmente es todo sobre poner algo sobre papel", para continuar diciendo que "Todo el mundo (involucrado en la original) ama demasiado la película como para pensar en explotarla a bajo precio y hacer algo que sea una sombra de ella. Es realmente un problema creativo claro, trabajar en un guion, y si alguna vez podemos llevarlo a término... Ridley está trabajando en ello, en realidad es solo una cuestión de si podemos hacerlo de forma que se sienta digno. Es un verdadero desafío".

