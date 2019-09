Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, se hizo mundialmente conocida con su papel de Anastasia Steele en 'Cincuenta sombras', saga que protagonizó junto a Jamie Dornan (Christian Grey).

Pero a diferencia de su compañero, a la joven actriz parece no preocuparle el encasillamiento por el papel, y en la alfombra roja de 'The Friend', su nueva película que se presentó en el Festival de Toronto, Dakota ha confesado ante el micrófono de The Wrap que "si hay un proyecto o película con una trama similar, no sé si eso volverá a pasar, pero no voy a alejarme de nada. Quiero hacer de todo y aprender. Siempre aprendo mucho, no importa el proyecto. Siendo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo cada vez que trabajo. Y es lo que más me gusta, espero poder seguir haciendo este trabajo porque soy muy afortunada".

También le preguntaron si, tras su interpretación de Anastasia Steele en 'Cincuenta sombras', le habían llegado más propuestas de papeles similares. "No, realmente no. No hay muchas películas parecidas a esas. No hay muchas grandes franquicias desnudas", explicó.

Así, Johnson explica que, por encima de todo, le atraen papeles de personajes "que posean un nivel de humanidad bastante profundo". "Realmente no lo sé, no tengo un plan. Quiero trabajar con grandes personas. Quiero trabajar con gente amable y hacer películas, y quiero hacer cosas en las que la gente se encuentre, ya sea en la historia o en el personaje".

