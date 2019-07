Los rumores de una posible relación entre Lady Gaga y Bradley Cooper comenzaron hace más de un año, durante el rodaje de la ficción, pero sin duda, crecieron a raíz de la famosa interpretación del tema 'Shallow' en la ceremonia de los Premios Oscar.

Gaga, que tuvo que hacer frente a una gran cantidad de comentarios, ya explicó que si los fans vieron amor entre ellos habían hecho bien su trabajo. "La gente vio amor, y sabéis qué, eso era lo que queríamos que vierais. Se trata de una canción de amor, ¡la película en sí es una historia de amor!", aseguró la artista en el programa de Jimmy Kimmel.

Tras haberse hecho pública la ruptura de Bradley Cooper con Irina Shayk, el nombre de la cantante ya sonaba en todos lados como posible culpable de dicha separación. Ella hizo estos comentarios días después durante uno de sus conciertos.

Ahora, y según ha asegurado un asistente del actor a la revista 'In Touch', Lady Gaga se ha mudado al apartamento del actor en West Village (Nueva York) porque "ya no tiene nada que disimular". La fuente anónima que ha proporcionado la noticia ha hablado de la química existente entre ambos: "no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico".

Ambos artistas son conscientes de la fama mediática que levantan por lo que no pretenden obtener una "atención extra". Sin embargo, se trata únicamente de rumores ya que la pareja no ha desmentido ni confirmado la relación sentimental que podrían mantener.

