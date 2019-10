Ewan McGregor es uno de los actores más importantes del mundo gracias a grandes películas como: 'Velvet Goldmine', 'Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones', o 'Birds os Prey'.

El actor se casó con Eve Mavrakis en 1995, el matrimonio se separó en 2017 tras salir a la luz la infidelidad de Ewan con su compañera de reparto en 'Fargo', Mary-Elizabeth Winstead. Un acontecimiento que provocó la ruptura con su mujer y sus cuatro hijas.

Ahora, su primogénita, Clara McGregor, con quien ha vuelto a recuperar la relación e incluso están trabajando juntos en la película 'The birthday cake', ha confesado el horrible año que ha vivido.

Un relato muy duro que ha compartido en un largo y explícito texto que comienza diciendo: "Ha sido muy difícil para mí abrirme, así que sed comprensivos conmigo. Es un momento de sinceridad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria, y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista continúa".

Un primer párrafo paralizante con el que solo empieza a enumerar algunos de los puntos más complicados de su vida: "He tenido ataques de pánico desde que era niña y no sabía que podía vivir sin este miedo paralizante. No sabía que había una manera de mejorar, pero la hay. Ayúdate a ti mismo para que otros también puedan ayudarte, y nunca te avergüences de hablar de ello", concluye en el texto que acompaña a la publicación de Instagram.

Pero el relato continúa en el mensaje escrito que ha subido a la red social y que puedes encontrar en el vídeo de arriba de la noticia.

Seguro que te interesa:

Tráiler final de 'Doctor Sueño': El atormentado regreso de Danny Torrance (Ewam McGregor) al hotel de 'El Resplandor'