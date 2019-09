Este jueves Paul Walker, fallecido en un accidente de coche el 30 de noviembre de 2013, habría cumplido 46 años y fueron muchos los amigos y compañeros que quisieron acordarse de él.

Entre ellos, Dwayne Johnson cuyo mensaje contenía un dardo envenenado dirigido, aparentemente, a Vin Diesel. Y es que ambos actores están públicamente enemistados y todo el mundo tiene bastante asumido que no se llevan bien.

Por su parte, Vin diesel, ha mandando un conmovedor mensaje por redes sociales pero, en esta ocasión, centrándose en el actor al que consideraba su hermano: Paul Walker.

"Mucho que contarte... tanto que compartir... como sabes, hemos estado filmando en Escocia. Anoche organizamos una fiesta para el equipo en agradecimiento por todo su arduo trabajo. Fue uno de esos momentos que tan a menudo vivimos en el pasado cuando estábamos juntos sonriendo y emborrachando a todos, especialmente a Justin. Jaja. Quien, por cierto, te haría sentir orgulloso por lo que está logrando con esta película", comenzaba el actor.

"Nathalie estaba allí, con su espíritu amoroso. Ah, y John Cena estaba allí, a quien amarías. Su gratitud es palpable... y conociéndote, solo querrás que gane. Normalmente hoy estaría planeando avergonzarte con un pastel de cumpleaños. Jaja. En cambio, reflexiono sobre la suerte que tengo de llamarte mi hermano. Las lágrimas nunca se van, pero cambian... de las de duelo a las de gracia. Solo esperamos hacerte sentir orgulloso", continúa el mensaje que acompaña a la imagen donde podemos ver a Vin Diesel de espaldas a un cartel de Walker que reza "siempre en nuestros corazones".

"Hablando de eso, adivina con qué mensaje me he despertado?... Con el de tu hija. Meadow me envía amor en este día. Wow, ella me conoce muy bien. Ella te tiene en su corazón. Feliz cumpleaños... es increíble, pero de alguna manera sigues haciendo del mundo un lugar mejor", finaliza con estas palabras hacia su compañero de 'Fast and Furious'.

...

