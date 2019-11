La tercera entrega de 'Guardianes de la Galaxia' es una gran incógnita para todos los fans de Marvel. La película ha pasado por muchas etapas llegando incluso, en un momento, a temerse por su creación debido a los problemas de James Gunn con la franquicia, aunque finalmente se resolvieron y el cineasta podrá encargarse de dirigir este film tan esperado.

Aún así, tras los acontecimientos de 'Vengadores: Endgame' varios son los interrogantes que se han planteado como por ejemplo el destino de Gamora o si acompañará Thor a Star Lord, Rocket, Groot, Nebula o Drax en esta nueva aventura.

Otro tema a descubrir todavía es quién será el villano de la última película. Con respecto a esto el medio 'We Got This Covered' ha anunciado que habrá dos antagonistas.

El primer de ellos, del que ya se ha hablado, será Alto Evolucionador el creador de Rocket quien luchará para que su criatura vuelva bajo su protección.

Hasta aquí todo normal, pero lo que más ha sorprendido es que el segundo malvado de la película sería el conocido superhéroe Adam Warlock. Mucho se ha hablado de la aparición de este personaje en 'Guardianes de la Galáxia' pero, aunque en principio, es uno de los bueno parece ser que aquí lo conoceremos como un supervillano.

Algo que tiene sentido, ya que tenemos una referencia de este personaje en la escena de post-créditos de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'. Aquí aparecía Ayesha creándolo para lograr su venganza y acabar con guardianes.

Aunque todo puede ser que Warlock sufra una transformación con e paso del film y acaba convirtiéndose en el héroe que realmente es.

