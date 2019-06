Vuelven Toretto y Letty: El vídeo con el que Vin Diesel y Michelle Rodriguez han celebrado el inicio de rodaje de 'Fast and Furious 9'

Vin Diesel cuenta en el vídeo cómo de agradecido y emocionado se siente por haber podido por fin comenzar a grabar la nueva secuela 'Fast and Furious 9', y agradece a Universal Studios, a todo el equipo y a todos los fans el apoyo recibido. El vídeo ha sido realizado justo al terminar el primer día de rodaje, y aunque no se pueda ver mucho de la zona ni del equipo, sí que vemos la famosa camiseta de Toretto que usa en su taller.

Además del spin-off con Dwayne Johnson 'Hobbs and Shaw', han existido otros problemas en la producción de 'Fast and Furious 9', ya que Rodriguez aseguró que no aparecería en el filme por esta razón, aunque visiblemente han llegado a un acuerdo.

Contaremos con nuevas caras en la película, como es el caso del exluchador de la WWE, John Cena, que sigue los pasos de otros compañeros de carrera como Dave Bautista o Dwayne Johnson, que dieron el salto al cine. Otras caras antiguas volverán en esta secuela, Jordana Brewster, actriz que interpreta a Mia Toretto, volverá en 'Fast and Furious 9'. La película tiene previsto su estreno el 22 de mayo de 2020.

