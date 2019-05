Michelle Rodriguez vuelve a 'Fast & Furious 9' y este es el motivo

Hace más de un año que Michelle Rodriguez amenazó con abandonar 'Fast and Furious 9' si no se daba mayor protagonismo a las mujeres. La actriz que interpreta a Letty dejó muy claro que si no accedían a su petición la saga se quedaba sin su personaje femenino más importante. Y claro, los fans saben perfectamente que Toretto (Vin Diesel) no se puede quedar sin su Letty.

Pero parece que finalmente todo ha salido bien para Michelle ya que en una entrevista para Boomerang ha confesado que vuelve a ponerse en la piel de su personaje. "Dije que si volvía quería que hubiese una guionista que diese voz a los personajes femeninos. Finalmente me han mostrado su apoyo y han accedido", confiesa.

De esta forma Justin Lin dirigirá la nueva entrega (al igual que hizo con otras cuatro) pero en esta ocasión lo hará con una mujer guionista a su lado. Hasta la fecha no ha salido a la luz el nombre de la mujer que tendrá este cargo pero esto supone un avance de lo más considerable dentro de una de las sagas más exitosas del cine.

El próximo 2 de agosto la franquicia estrenará en los cines su primer spin-off, 'Fast & Furious: Hobb & Shaw', y el 22 de mayo de 2020 llegará 'Fast & Furious 9'.

